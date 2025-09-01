Ирландский премьер Михол Мартин добавил, что Дублин "продолжит работать с партнерами, чтобы поддержать движение Украины к членству в Евросоюзе"

ЛОНДОН, 2 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Ирландии Михол Мартин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого заявил о готовности Дублина участвовать в миротворческой миссии на Украине.

"Я заверил <...> Зеленского в том, что Ирландия готова поддержать работу ["коалиции желающих"], в том числе посредством нелетальной военной помощи и нашей открытости к участию в любой миротворческой миссии с надлежащим мандатом в соответствии с Уставом ООН", - сказал Мартин, слова которого приводит его канцелярия.

Он также подчеркнул, что Ирландия "продолжит работать с партнерами, чтобы поддержать движение Украины к членству в Евросоюзе".