Анна Сорока отметила, что участившиеся случаи атак БПЛА украинских войск "вызывают особую тревогу", поскольку противник бьет дронами не по военным, а по гражданским объектам

ЛУГАНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного по правам человека в Луганской Народной Республике ежемесячно информирует ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) о преступлениях ВСУ, совершенных против мирного населения республики. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Анна Сорока.

Ранее она сообщала ТАСС, что с начала года в ЛНР от агрессии ВСУ погибли 35 мирных жителей, в том числе 3 детей, еще более 230 человек, включая 7 детей, получили ранения различной степени тяжести.

"Все собранные данные [о преступлениях ВСУ] ежемесячно направляются в международные структуры: ООН, Международный комитет Красного Креста, уполномоченному по правам человека Российской Федерации. Информацию о наиболее резонансных случаях аппарат уполномоченного старается донести через СМИ, в том числе международные, привлекая к освещению иностранных блогеров, правозащитников и представителей гражданского общества - методами так называемой "народной дипломатии", - сказала она.

Омбудсмен ЛНР отметила, что участившиеся случаи атак БПЛА украинских войск "вызывают особую тревогу", поскольку противник бьет дронами не по военным, а по гражданским объектам. "Если раньше основной угрозой были артиллерийские обстрелы и минно-взрывная угроза, то теперь все чаще дроны атакуют мирные объекты: жилые дома, личный транспорт, машины, доставляющие продукты и воду в отдаленные населенные пункты, а также спецтехнику, включая медицинские и пожарные автомобили с международной маркировкой. Это не случайные попадания. БПЛА позволяют оператору визуально контролировать цель. Значит, выбор объекта - осознанный. Такие атаки не имеют тактического смысла, но преследуют одну цель - запугать, устрашить, посеять панику среди мирного населения", - подчеркнула Сорока.

Омбудсмен в ЛНР отметила, что систематическое увеличение частоты атак украинских БПЛА по гражданским объектам можно квалифицировать "как часть преступления геноцида против жителей Донбасса".