Военный эксперт отметил, что в целом динамика продвижения сил России на юге от Северска "довольно неплохая"

ЛУГАНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Освобождение Федоровки позволяет российским силам взять в охват дислоцированную в Северске ДНР группировку ВСУ, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Освобождение Федоровки Южной группировкой войск приближает охват населенного пункта Северск, поскольку наши войска движутся сейчас по направлению данного населенного пункта - как с северо-востока, с востока и также с юга от него. Федоровка - это как раз южное направление, и наши военнослужащие планомерно продвигаются по направлению населенного пункта Звановка, где после закрепления можно говорить о полуохвате данного населенного пункта", - сказал он.

Марочко отметил, что в целом динамика продвижения сил РФ на юге от Северска "довольно неплохая". "Я предполагаю, что в ближайшее время наши военнослужащие будут развивать успех как в северо-западном направлении, так и в направлении населенного пункта Северск", - считает военный эксперт.

Военнослужащие группировки войск "Южная" освободили Федоровку в ДНР 2 сентября.