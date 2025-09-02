В ЛНР с начала года от ударов ВСУ погибли 35 человек

Как отметила уполномоченный по правам человека в регионе Анна Сорока, более 230 человек получили ранения

ЛУГАНСК, 2 сентября. /ТАСС/. С начала года в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины погибли 35 мирных жителей, в том числе трое детей, более 230 человек получили ранения. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Анна Сорока.

По ее словам, многие районы ЛНР по-прежнему небезопасны для передвижения, опросов, поисковых и следственных работ из-за близости фронта и непрекращающихся обстрелов украинской армии.

"Когда ситуация стабилизируется, мы сможем добраться до тех мест, где сейчас проходит линия боевого соприкосновения, цифры, увы, могут резко возрасти. По подтвержденным на 1 августа 2025 года данным, в результате обстрелов и диверсий, связанных с украинской агрессией, на территории республики погибли 35 человек, включая 3 несовершеннолетних. Еще 232 человека получили ранения различной степени тяжести - среди них 7 детей", - сказала Сорока.