Боец Буслаев одним дроном уничтожил минометный расчет, орудие и грузовик ВСУ

Это позволило ослабить огневое воздействие противника на позиции войск РФ, отметили в Минобороны

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Рядовой Алексей Буслаев при помощи одного дрона уничтожил замаскированную минометную позицию ВСУ, орудие и грузовик с боеприпасами противника. О подвиге бойца рассказали в Минобороны РФ.

В составе нештатного расчета БПЛА Буслаев выполнял задачу по выявлению и уничтожению огневых точек ВСУ. "Действуя на передовой под непрерывным артиллерийским огнем противника, Алексей обнаружил замаскированную минометную позицию противника. Дождавшись прибытия грузовика с боеприпасами для позиции украинских боевиков, рядовой Буслаев атаковал его с помощью беспилотного летательного аппарата. В результате детонации боекомплекта были уничтожены минометный расчет, орудие и транспортное средство", - рассказали в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что, проявив бдительность и высокий профессионализм, рядовой нанес урон живой силе и технике противника, что позволило ослабить огневое воздействие на позиции российских войск.

В министерстве также рассказали о подвиге сержанта Александра Каракчиева, который, оставшись на передовой, корректировал огонь артиллерии по вражескому гранатомету. Во время передвижения к оборонительным позициям его группа подверглась вражескому обстрелу из автоматического гранатомета. Оценив ситуацию и использовав рельеф местности, Каракчиев организовал укрытие для личного состава.

"Определив примерное местоположение вражеского орудия, он передал данные минометному расчету и остался на передовой, корректируя огонь. Точная корректировка позволила уничтожить вражеский гранатомет вместе с расчетом, после чего группа сержанта Каракчиева продолжила движение и успешно заняла передовые позиции без потерь", - отметили в министерстве.

Благодаря профессионализму и решительности сержанта удалось выполнить боевую задачу и избежать потерь среди личного состава и сохранить устойчивость обороны.