Марочко: около 50 солдат ВСУ бежали с позиций в Купянске, бросив технику

Военный эксперт отметил, что в этот район командование ВСУ уже перебросило маневренные группы из числа нацбатальонов, которые выполняют функции заградотрядов

ЛУГАНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Порядка 50 солдат ВСУ сбежали со своих позиций в Купянске Харьковской области, не выдержав натиска армии РФ, бросив вооружение и военную технику. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"В ходе продвижения ВС РФ в населенном пункте Купянск нашей аэроразведкой зафиксирован очередной случай самовольного оставления позиций украинскими боевиками в районе улицы Долгалевская и ж/д станции Кооптах: с позиций сбежали до 50 человек личного состава вооруженных формирований Украины, оставив на позициях технику и вооружение", - сказал он.

Марочко отметил, что в этот район Купянска командование ВСУ уже перебросило маневренные группы из числа украинских нацбатальонов, которые выполняют функции заградотрядов.

В понедельник Марочко сообщал, что дислоцированные в Купянске подразделения ВСУ находятся в "очень пагубном" положении из-за продвижения армии РФ на данном участке фронта.