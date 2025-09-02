Артиллеристы "Днепра" уничтожили пункт дислокации ВСУ в Херсонской области

Цель выявила воздушная разведка группировки, отметили в Минобороны

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Расчет 120-миллиметрового миномета группировки войск "Днепр" уничтожил пункт временной дислокации противника на правобережье Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны России.

"На каховском направлении расчет 120-миллиметрового миномета 49-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" поразил пункт временной дислокации ВСУ, находившийся в подвале в разрушенном здании", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что воздушная разведка группировки выявила пункт временной дислокации ВСУ. Координаты были переданы расчету миномета. Специалисты мгновенно выдвинулись на задачу и уничтожили цель с минимальным расходом боеприпасов. Расчет БПЛА, обнаруживший месторасположение противника, не только корректировал огонь артиллеристов, но и зафиксировал уничтожение цели.