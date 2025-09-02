Киев продолжает использовать негуманные виды вооружений против населения России, отметил посол по особым поручениям МИД

ЛУГАНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на минувшей неделе ежедневно выпускали по территории российских субъектов более 350 различных боеприпасов, почти 40% от их общего числа - по гражданским объектам Белгородской области. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Ранее Мирошник сообщил ТАСС, что за прошлую неделю в результате ударов ВСУ 12 человек погибли, еще 98 человек, в том числе 3 несовершеннолетних, были ранены.

"Число ежесуточных прилетов по российским гражданским объектам превышало 350 единиц. Каждый третий пострадавший мирный житель проживал в Белгородской области, на территорию региона приходились свыше 37% всех боеприпасов, выпущенных украинскими вооруженными формированиями по гражданским целям. <...> Всего же по гражданским целям на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 2 592 боеприпасов", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что Киев продолжает использовать негуманные виды вооружений против населения РФ, дистанционно минируя противопехотными минами прифронтовые населенные пункты. "В результате детонации такого боеприпаса в окрестностях населенного пункта Коренево Курской области пострадал журналист (оператор) ВГТРК", - напомнил он.

Мирошник также добавил, что ВСУ при помощи беспилотников продолжали бить вглубь территории РФ. По его словам, ночные налеты на гражданские объекты на минувшей неделе противник совершил в Адыгее, Республике Крым, Краснодарском крае, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Самарской, Ростовской, Рязанской, Нижегородской, Орловской, Тамбовской, Тверской и Тульской областях.