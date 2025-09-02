Беспилотчики ведут работу в ближнем тылу противника, лишая передовые позиции возможностей к ведению эффективной обороны посредством блокирования путей автомобильного сообщения, уничтожения военного имущества и живой силы

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Расчеты ударных БПЛА группировки войск "Южная" уничтожили антенну связи, блиндаж и личный состав ВСУ возле Переездного в ДНР, сообщили в Минобороны России.

"Подразделения Южной группировки войск, продолжая вести постоянный контроль за тылами противника, с помощью ударных дронов выявили и уничтожили блиндаж с живой силой противника и антенну связи в районе н. п. Переездное", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что беспилотчики группировки ведут постоянную работу в ближнем тылу врага, лишая передовые позиции противника возможностей к ведению эффективной обороны посредством блокирования путей автомобильного сообщения, уничтожения военного имущества и живой силы, а также поражения пунктов управления БПЛА и огневых позиций вражеской артиллерии. Все это создает благоприятные условия для продвигающихся вперед штурмовых подразделений группировки.