ТАСС: силовикам РФ регулярно пишут родные солдат ВСУ, чтобы спасти военных

В российских силовых структурах сообщили, что за август бойцы РФ организовали около четырех-пяти случаев вывода украинских солдат в плен

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Родственники солдат ВСУ регулярно обращаются к российским силовикам через специальный бот обратной связи в мессенджере Telegram, чтобы спасти своих близких. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Примерно в день обращаются по два-три родственника военнослужащих ВСУ, сами военнослужащие обращаются редко, около двух-трех в месяц. В основном спрашивают за пропавших без вести. У многих ТЦК забрали их мужей и сыновей, они ищут пути, как им действовать при сдаче в плен. Регионы разные, в основном русскоязычные области", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что за август российским бойцам удалось организовать около четырех-пяти случаев вывода солдат ВСУ в плен. "В основном удавалось сбежать, не привлекая лишнего внимания, но и случаи с попытками убить сдающихся тоже были", - добавил собеседник.