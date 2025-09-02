Подразделения 116-й омбр Вооруженных сил Украины дислоцируются в Сумской области и выполняют задачи в приграничье, напомнили в российских силовых структурах

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Командование 10-го армейского корпуса ВСУ курирует поставки бракованных дронов в подразделения. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Военнослужащий 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ признался, что в бригаду не раз приходили партии бракованных БПЛА. Попытки донести до производителя недостатки упирались в бюрократию и командование. Все поставки завязало на себя руководство 10-го армейского корпуса, которое курирует определенных производителей дронов и запрещает закупать беспилотники подразделениям напрямую", - сказал собеседник агентства.

В интервью украинскому изданию военный 116-й омбр отметил, что им в подразделение привезли дроны неназванной компании, у которых должным образом не работали передатчики видеосигнала.

Подразделения 116-й омбр ВСУ дислоцируются в Сумской области и выполняют задачи в приграничье, напомнили силовики.