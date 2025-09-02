Бойцы ВС РФ также поразили замаскированные позиции противника

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Артиллерийские расчеты РСЗО "Град" группировки "Север" уничтожили замаскированные позиции и скопления живой силы ВСУ на харьковском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Расчеты РСЗО "Град" армейского корпуса на данном направлении, прикрывая штурмовые группы группировки войск "Север", при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные позиции и скопления живой силы подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.

Как отметили в военном ведомстве, после выполнения задачи реактивщики свои машины прячут так, что их не видно с воздуха в любое время суток.

"Сегодня поражали цель на расстоянии более 10 километров. Стреляли осколочными боеприпасами. Осколочные боеприпасы хороши для поражения легкобронированной техники, живой силы противника и укрепрайонов", - рассказал наводчик РСЗО "Град" с позывным Анальгин.