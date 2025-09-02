Военный эксперт уточнил, что от окрестностей Синельниково российские силы отделяет менее 2 км

ЛУГАНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие РФ продавили оборону ВСУ в лесном массиве урочища Татарское, расположенного западнее Волчанска Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"В ходе тяжелых продолжительных боев российской армии удалось продавить оборонительную линию противника в лесном массиве урочища Татарское, расположенного западнее Волчанска. Наши войска не только продвинулись на данном участке местности, но и закрепились на новых рубежах севернее населенного пункта Синельниково", - сказал он.

Военный эксперт уточнил, что от окрестностей Синельниково российских бойцов отделяет менее 2 км.