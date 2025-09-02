В Рубежном в ЛНР беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом

Никто не пострадал

ЛУГАНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный жилой дом в Рубежном Луганской Народной Республики, никто не пострадал. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

"Вчера днем вражеский БПЛА совершил атаку на многоэтажный жилой дом одного из районов города. Сотрудником администрации был осуществлен выезд и проведен осмотр места происшествия. <…> Несмотря на серьезность ситуации, обошлось без пострадавших среди жильцов и прохожих", - говорится в сообщении.

Торцевая стена девятиэтажного жилого дома получила незначительные повреждения, разрушения конструкций отсутствуют.

Относящиеся к Северодонецкой агломерации населенные пункты - Рубежное, Лисичанск, Северодонецк - были освобождены от украинской армии летом 2022 года. В ходе боев в упомянутых населенных пунктах существенно пострадала гражданская инфраструктура, над ее восстановлением сейчас работают специалисты из других субъектов РФ, включая регионы-шефы. Северодонецкая агломерация на данный момент - одна из прифронтовых территорий ЛНР.