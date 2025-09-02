В Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали три мирных жителя

В Валуйском округе повреждены частные дома

БЕЛГОРОД, 2 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали территорию Белгородской области, ранены три мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В поселке Пролетарский Ракитянского района беспилотник сдетонировал рядом с социальным объектом, пострадали три сотрудницы. Бригадой СМП они доставлены в городскую больницу №2 Белгорода. У женщин диагностированы минно-взрывные травмы и баротравмы. После оказания необходимой помощи лечение продолжат амбулаторно", - написал он, добавив, что в здании повреждены фасад и остекление. Повреждения получил также служебный автомобиль.

В городе Грайвороне дрон атаковал коммерческий объект, из-за чего в здании выбиты окна, посечен фасад. В селе Муром в результате атак ВСУ уничтожены частный дом и две хозяйственные постройки, посечен фасад складского помещения сельхозпредприятия. Аварийные службы приступят к восстановительным работам по согласованию с МО РФ.

В Валуйском округе повреждены частные дома. В Борисовском районе FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно - повреждены фары и бампер легкового автомобиля. В Краснояружском районе повреждены "Газели".

Гладков добавил, что информация о последствиях уточняется.