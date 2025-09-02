Один украинский дрон пролетел мимо, второй взорвался рядом с автомобилем, сообщил глава Каховского округа Павел Филипчук

ГЕНИЧЕСК, 2 сентября. /ТАСС/. Украинские войска двумя дронами попытались нанести удар по автомобилю с сотрудниками администрации Каховского округа Херсонской области, сообщил глава округа Павел Филипчук.

"Васильевка. <...> Прицельный удар боевого вэсэушного дрона по автомобилю, в котором передвигались сотрудники каховской администрации. Людям пришлось дважды выпрыгивать из машины на ходу. Первый дрон пролетел мимо, второй взорвался рядом с автомобилем", - написал он в своем Telegram-канале.

Филипчук уточнил, что в машине находились трое пассажиров и водитель, никто не пострадал.