Также повреждены жилые дома, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 2 сентября. /ТАСС/. Два мирных жителя Херсонской области ранены в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"За последние сутки в результате агрессии киевского режима пострадали двое мирных жителей. В Алешках ранены двое мужчин 1975 и 1962 годов рождения. Госпитализированы в Алешковскую ЦРБ", - написал он в своем Telegram-канале.

В Раденске, Любимовке и Новой Каховке повреждены жилые дома. Также противник обстрелял Васильевку, Голую Пристань, Днепряны, Каховку, Корсунку, Новую Збурьевку, Раденск, Песчановку и Подо-Калиновку.