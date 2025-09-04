ТАСС: в Харьковской области у ВСУ возросли потери из-за отсутствия медпрепаратов

В соцсетях украинские врачи сообщили, что оборудование и лекарства были уничтожены на одном из складов после российского авиаудара

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Количество санитарных потерь в 57-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ в Харьковской области резко возросло из-за отсутствия необходимых препаратов. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении в 57-й бригаде резко возросло количество санитарных потерь из-за отсутствия необходимых препаратов в медицинском пункте бригады. Согласно сообщениям в соцсетях от украинских медиков, оборудование и препараты сгорели на одном из складов в результате российского авиаудара", - сказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщили, что командование бригады издевалось над мобилизованными, неделями удерживая их в ямах и избивая. В связи с этим родственники украинских военнослужащих выходили на митинг. Также в силовых структурах сообщали, что командиры бригады после инициированных родственниками проверок пытаются скрыть факты насилия в подразделении.