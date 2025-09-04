Количество сбитых над Волгоградской областью БПЛА выросло до шести

Работали дежурные средства ПВО

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Силы ПВО сбили еще четыре украинских беспилотника над Волгоградской областью, сообщили в Минобороны РФ.

Таким образом, количество уничтоженных над регионом БПЛА выросло до шести.

Ранее в Минобороны России сообщили, что за ночь над Волгоградской областью сбито два беспилотника.

"4 сентября около 06:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Волгоградской области", - сообщили в Минобороны.