Испытательный центр перспективных технологий "Рубикон" был сформирован по указанию министра обороны РФ Андрея Белоусова в августе прошлого года на базе одного из боевых подразделений беспилотной авиации. За время работы центра на счету его операторов дронов тысячи выведенных из строя украинских бронеавтомобилей и бронетранспортеров, систем связи и РЭБ. Также благодаря работе специалистов центра сбиты уже десятки тысяч украинских FPV-дронов.

Создание центра

О работе операторов "Рубикона" стало известно в октябре 2024 года, когда Андрей Белоусов посетил новый центр. Тогда министру обороны доложили, что расчетами (всего за несколько месяцев с момента создания центра) уничтожено более 400 единиц вооружения и техники ВСУ, а также поражено около 800 площадных целей, в том числе на Донецком, Белгородском и Курском направлениях.

Тогда же в Минобороны рассказали, что боевая работа расчетов "Рубикона", имеющих в своем распоряжении средства управления с элементами искусственного интеллекта, ведется в круглосуточном режиме.

"Для выполнения боевых задач штатный состав боевых отрядов центра укомплектован инженерами, техниками, специалистами связи тылового обеспечения, военными медиками, разведывательными и аналитическими группами, что позволяет выполнять боевое применение с высокой эффективностью", — отмечали в ведомстве.

Подчеркивалось, что одно из ключевых направлений центра — подготовка инструкторов из числа специалистов беспилотной авиации действующих воинских частей и операторов беспилотных комплексов как в составе групп, так и одиночных расчетов.

Бронемашины, дроны и другие цели

Минобороны РФ регулярно публикует кадры боевой работы расчетов "Рубикона". На них операторы БПЛА поражают украинские бронемашины, станции спутниковой связи, пункты временной дислокации, а также сбивают вражеские дроны, в первую очередь гексакоптеры типа "Баба-яга".

"Всего за год центром уничтожено более 5 тыс. единиц различного вооружения и военной техники противника. Помимо этого, уничтожено свыше 3,7 тыс. автомобилей повышенной проходимости, используемых ВСУ для перевозок личного состава и военных грузов, 4 тыс. средств связи, РЭБ, РЛС и 13,5 тыс. объектов военной инфраструктуры", — сказал на коллегии российского военного ведомства замминистра обороны Алексей Криворучко.

Число подавленных специалистами центра вражеских FPV-дронов, по его словам, превысило 44 тыс. единиц. Также на коллегии стало известно, что только за лето отряды "Рубикона" выполняли боевые задачи в операциях по освобождению свыше 30 населенных пунктов.

Самая эффективная сила на фронте

Работу операторов центра отмечают и на Западе. В опубликованной в начале сентября статье американского Forbes говорится, что расчеты FPV-дронов "Рубикона" стали "одной из самых эффективных сил на фронте" и сильно затруднили логистику ВСУ.

Автор статьи, ссылаясь на украинских военных, написал, что благодаря работе российских операторов ВСУ сталкиваются с нехваткой грузовиков, пикапов и бронетранспортеров, многие из которых уничтожаются в ходе доставок боеприпасов и провизии, а также ротационных действий личного состава.

Чуть раньше основатель украинского центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская призвала ВСУ перенимать опыт "Рубикона". "Из-за них мы становимся все более слепыми, последовательно уничтожаются разведывательные БПЛА, самолеты, а главное — наши экипажи. Можно иметь хоть миллиард дронов, но на данном этапе войны дроны не автономны. Без операторов дроны бессмысленны. И операторов нам все больше выбивают", — написала она в своем Telegram-канале.

