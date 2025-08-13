Расцвет "Герани": как развиваются российские ударные дроны и почему такие БПЛА копируют

Вооруженные силы России поразили спецподразделение Главного управления разведки (ГУР) Вооруженных сил Украины (ВСУ) точным ударом беспилотника-камикадзе "Герань-2". Эти БПЛА все чаще применяются по тактическим целям. ТАСС — про получившую медийную известность "Герань" и эволюцию тяжелых российских барражирующих боеприпасов

Крупные дроны-камикадзе известны давно. К ним можно отнести современные крылатые ракеты, оснащенные миниатюрным турбореактивным двигателем, использующие крыло для создания подъемной силы в полете, бьющие по заданным координатам или самонаводящиеся на цель. Советские крылатые ракеты разрабатывал еще будущий главный конструктор ракетно-космической техники Сергей Королев в Ракетном научно-исследовательском институте, первый полет его крылатая ракета 06/1 с жидкостным ракетным двигателем совершила еще в 1934 году. После Второй мировой войны в СССР были созданы и приняты на вооружение первые отечественные самолеты-снаряды — так тогда называли крылатые ракеты — с боевой частью массой в сотни килограммов. В 1970-е годы советские конструкторы разработали еще более крупные боеприпасы — так, крылатая ракета П-700 "Гранит" имеет длину 10 м и массу 7 т, из которых 1 т приходится на боезаряд. В 1950-х в ОКБ-301 под руководством Семена Лавочкина была сконструирована и вовсе чудовищная крылатая ракета — межконтинентальная "Буря" с дальностью полета до 8 тыс. км, скоростью втрое выше скорости звука, летящая в стратосфере и ориентирующаяся по звездам с помощью астронавигационной системы. Стартовый вес "Бури" достигал 95 т, боевой части — 2,35 т. Начались успешные летные испытания, однако проект был отменен из-за появления менее уязвимых межконтинентальных баллистических ракет.

Заметную роль крупные ударные беспилотники-камикадзе сыграли в военном конфликте в Нагорном Карабахе в 2020 году. Азербайджанская сторона использовала различные беспилотники, в том числе барражирующие боеприпасы Harop израильской компании IAI. По данным из открытых источников, летательный аппарат массой 135 кг оснащен боевой частью в 23 кг. Он может находиться в воздухе до 6 ч, преодолевая 1 000 км.

"Герани" в СВО: начало

В ходе специальной военной операции Вооруженные силы России применяют беспилотные летательные аппараты всех классов — от миниатюрных тактических дронов-камикадзе с массой боезаряда в несколько килограммов до средневысотных БПЛА большой продолжительности полета "Иноходец", который уничтожает цели управляемыми боеприпасами и наводит с помощью лазера высокоточные артиллерийские снаряды "Краснополь".

Один из наиболее успешно используемых беспилотников — тяжелый дрон-камикадзе большой дальности "Герань-2". Применение крупных российских беспилотников специалисты начали обсуждать осенью 2022 года. Тогда на украинские военные объекты стали с характерным звуком работы поршневого двигателя пикировать БПЛА аэродинамической схемы "летающее крыло" (в которой отсутствует хвостовое оперение), точно поражая цели. При этом, по мнению экспертов, украинская противовоздушная оборона, во многом состоящая из переданных Западом зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой и средней дальности, вынуждена была расходовать на перехват беспилотников дорогостоящие зенитные ракеты. К примеру, одна ракета американского ЗРК NASAMS стоит около $1 млн.

"Это новый элемент в боевой тактике, играет большое значение: трудноперехватываемый, действует свыше одной тысячи километров, в воздухе 12 часов может находиться, 50 кг несет, очень сложно определить на радиолокаторах, потому что он поршневой", — заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала "Россия-24" в октябре 2022 года.

Имя нового ударного беспилотника появилось в сводке Минобороны России в ноябре 2024 года. Тогда в ходе комбинированного массированного удара с использованием 100 дронов и 90 ракет были поражены 17 ключевых объектов украинского оборонпрома. "Всего за последние дни применено 100 ракет различных видов базирования и 466 беспилотных летательных аппаратов "Герань-2", — добавили в военном ведомстве.

В дальнейшем сообщения российского военного ведомства о применении этого беспилотника стали регулярными. 9 мая 2025 года "Герани" вместе с другими БПЛА впервые участвовали в параде на Красной площади — по брусчатке проехали два автомобиля, в кузове которых находилось по две пусковые установки с этими высокоточными боеприпасами.

С каждым месяцем масштабы ударов новыми боеприпасами увеличивались, нанося все больший ущерб военной инфраструктуре Украины. В июле 2025 года программа "Военная приемка" показала, как производится "Герань-2". "Это самый большой завод в мире по производству ударных беспилотников и самый секретный. <…> В свое время был план производить несколько тысяч "Гераней", сейчас мы производим в девять раз больше, нежели планировалось", — говорит генеральный директор ОЭЗ "Алабуга" Тимур Шагивалеев. Предприятие производит все узлы беспилотника: фюзеляж, электронику. Локализовано даже производство двухтактного двигателя — на заводе есть собственные литейные цеха, где из алюминиевых заготовок отливают корпус силовой установки, кузнечные цеха, где изготавливают стальные узлы.

Беспилотное "летающее крыло" как тренд

Схема "летающее крыло", по которой сконструирована "Герань-2", появилась еще на заре авиации и широко применяется в беспилотниках. Несмотря на то, что летательные аппараты такой схемы менее устойчивы в полете, чем классические "хвостатые", они имеют меньшее аэродинамическое сопротивление, большее аэродинамическое качество при меньшем весе — как следствие, большую дальность полета и более высокую скорость. Подобная схема с килями на консолях крыла или их концах, с толкающим или тянущим винтом является стандартной для многих небольших разведывательных и ударных БПЛА, включая многочисленные российские, применяемые в спецоперации: семейства "Элерон", ZALA различных модификаций (включая беспилотный разведчик из состава знаменитого комплекса "Ланцет"), Supercam S350. Такую же конструкцию имеет небольшой дрон-камикадзе "Куб" производства концерна "Калашников", представленный в 2019 году.

Еще в 1990-е годы израильская компания IAI разработала противорадиолокационное "летающее крыло" Harpy. Согласно открытым данным, его взлетная масса составляет 125 кг, он мог поражать цели на расстоянии 400 км, наводясь на радиоизлучение. Портал The War Zone отмечает, что БПЛА Harpy пользовался экспортным успехом, его в больших количествах закупали Китай, Индия, Турция, Южная Корея, Чили.

В 2021 году Иран, активно разрабатывающий ракетное вооружение и БПЛА, показал свой тяжелый ударный беспилотник Shahed-136 с треугольным крылом. По сообщениям СМИ, он имеет дальность полета 2,5 тыс. км и максимальную скорость 185 км/ч. Shahed-136 и "Герань-2" близки по конструкции, что дало повод зарубежным официальным лицам и СМИ заявлять о применении Россией иранской разработки. Москва и Тегеран отвергают подобные обвинения.

После успешного применения Россией БПЛА "Герань-2" в ходе СВО различные страны начали предлагать на международном рынке вооружений крупные беспилотники с характерным треугольным крылом. Так, на выставке вооружений MILEX 2023 в Минске китайская компания Cobtec представила информацию о дроне Sunflower 200. Согласно информационной таблице, БПЛА с крылом размахом 2,5 м и цилиндрическим фюзеляжем 3,6 м при взлетной массе 180 кг может нести полезную нагрузку в 25 кг на расстояние 1,5 тыс. км и находиться в воздухе 11,5 ч. На международной выставке вооружений IDEX 2023 в Абу-Даби (ОАЭ) китайская компания Poly Defence показала макет беспилотника ASN-301. Портал Army Recognition заметил сходство новинки с IAI Harpy как по конструкции, так и назначению — противодействие радарам. Длина фюзеляжа ASN-301 — 2,5 м, масса — 135 кг, дальность применения — почти 300 км. Турецкий разработчик Robit Teknoloji представил в 2023 году дрон-камикадзе Azab 200. Как сообщало турецкое агентство Anadolu, он весит 50 кг и может нести полезную нагрузку весом 15 кг на 500 км.

На форуме "Армия-2024" в подмосковной Кубинке был показан макет БПЛА-камикадзе WE-M9 китайского бренда War Eagle. Беспилотник имеет размах крыла 2,5 м, длину фюзеляжа 3,5 м, взлетный вес 200 кг и боевую часть 50 кг. Он наводится на цель по заданным координатам и имеет дальность полета более 1,6 тыс. км.

В июле 2025 года свой БПЛА такого же класса и той же конструкции представила американская компания SpektreWorks. Army Recognition сообщает, что беспилотник называется LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System, "Недорогой беспилотный ударный комплекс") и является аналогом иранского боеприпаса Shahed-136. По мнению портала, изделие может весить до 600 кг, его треугольное крыло имеет размеры порядка 2,5х3 м.

Новинку осмотрел министр обороны США Пит Хегсет. "Беспилотники — крупнейшее нововведение на поле боя за последнее поколение, на них пришлись наибольшие потери на Украине в этом году", — сказал он. Шеф Пентагона добавил, что противники Соединенных Штатов вместе ежегодно производят миллионы недорогих беспилотников, которых не хватает в вооруженных силах страны. Главными задачами он назвал уделение приоритетного внимания закупкам дронов и запчастей американского производства с привлечением частного капитала, оснащение вооруженных сил недорогими БПЛА, а также обучение солдат их применению в реалистичных сценариях боевых действий под руководством командиров, не боящихся рисковать.

Больше и быстрее

Беспилотники "Герань" непрерывно развиваются. После того как Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали организовывать мобильные группы, пытаясь из стрелкового оружия сбить крупные низколетящие БПЛА, заблаговременно извещающие о приближении громким звуком, "Герани-2" начали покрывать черной матовой краской, что затруднило их обнаружение ночью. На фоне планомерного истребления Россией украинских зенитных ракетных комплексов, истощения запасов украинских ракет и наращивания производства российских дронов-камикадзе это повысило эффективность групповых высокоточных ударов Вооруженных сил РФ.

Последние месяцы "Герань-2" все чаще применяется для поражений не стратегических, а тактических целей в зоне боевых действий и неглубоких тылах противника. Теперь под удары дронов-камикадзе с мощной боевой попадают пункты временной дислокации ВСУ, склады боеприпасов, позиции все реже встречающихся зенитных ракетных комплексов.

Тем временем эксперты обсуждают дальнейшее развитие линейки тяжелых российских ударных БПЛА-камикадзе — реактивный вариант "Герань-3". "Нужно понимать, что реактивные "Герани" пикируют на цели со скоростью свыше 400 км/ч, — поделился в беседе с ТАСС мнением военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. — Эти кадры мы можем часто наблюдать в видео, которые выкладываются в средства массовой информации, видно, как "Герани" резко изменяют профиль полета и высокоточно попадают в цель". Интернет-портал Business Insider оценивает скорость реактивной "Герани" еще выше — до 800 км/ч. Она практически исключает возможность поражения ударных дронов как мобильными группами, так и БПЛА-перехватчиками.

