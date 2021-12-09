Как Турция с помощью беспилотников строит новый тюркский мир и расширяет НАТО

Описание Ударный беспилотник Bayraktar TB2 © DHA via AP

Беспилотная авиация на поле боя используется уже довольно давно, но в большей мере до сих пор воспринимается многими армиями только как составляющая военной доктрины, а не самостоятельный участник. Однако конфликты 2021 года на примере Турции показали, что такая техника теперь может играть ведущую роль. Анкара со своими "Байрактарами" поймала zeitgeist и громко об этом рассказала миру. Открытая территория Первая война в Персидском заливе в 1990 годах стала вехой в военном искусстве. Высокоточные удары по войскам Саддама Хусейна смогли увидеть люди по всему миру. Бои стали достоянием общественности и частью телеэфира. С того момента война перестала быть закрытой территорией. Постепенно она все более либерализовывалась с точки зрения инфодоступности для масс и сейчас "документируется" в реальном времени, например в доступном каждому жителю планеты Twitter.

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В нынешнюю эпоху войны как достояния общественности и гибридизации противостояний Турция смогла заявить о себе как о стороне, способной легко работать в таких условиях и искусно влиять на ход военных конфликтов. Причем, во всяком случае внешне, совсем не за счет подковерных игр и тайных договоренностей. Турция в этом году открыто (и хвалясь в соцсетях) использовала инструменты этой обновленной концепции войны в своих региональных интересах. И ворвалась она в эту сферу с беспилотниками, которые помогают ей менять ход чужих боев, продвигать свою и натовскую экспансионистскую политику. Война в Карабахе стала прекрасным пиар-предлогом для Турции объяснить миру, что теперь беспилотники, в данном случае ее собственные машины, решают ход боев, а эпоха автономности и кажущегося неучастия в войнах уже точно наступила. Анкаре удалось донести это до мирового сообщества. Политики и эксперты принялись обсуждать, что теперь третья сторона может эффективно помогать участнику конфликта, напрямую в него не ввязываясь. Так "Байрактары" в Карабахе стали главными действующими лицами. Дальше — больше. Украина в октябре применила "Байрактары" в зоне своего конфликта. В контексте все усугубляющейся напряженности между Москвой и Киевом этот прецедент критичен. Ранее, когда стала активно муссироваться тема контракта на поставку турецких дронов Украине, РФ резко отреагировала на это, обвинив Анкару в попытках повлиять на ситуацию в конфликтном регионе. Однако Турция категорично заявила, что это только бизнес и она будет продавать свой товар тому, кто захочет его приобрести. По данным Bloomberg, с 2019 года Киев получил десятки беспилотников из Турции и готовится принять новые. "Байрактары" стали настолько громкой темой, что Фрэнсис Фукуяма, американский политолог японского происхождения, комментируя ситуацию с турецкими дронами на Украине, отметил, что они могут изменить тамошние правила игры. Агрессивный маркетинг В этом контексте надо держать в уме и еще один фактор. Турция за счет своего ВПК асимметрично сблизила НАТО и США с конфликтами, от которых они в оперативном плане остаются в разной степени дистанцированными. У них появилась возможность из первых рук получать данные о происходящих там событиях. Собственно, за счет внедрения беспилотников в конфликты Турция выполняет обязательства перед альянсом и США и сглаживает острые углы. Ведь в последнее время, как известно, в НАТО не очень довольны самодеятельностью Анкары. Турция создала мощную базу по производству различных БПЛА. Все эти компании имеют тесные связи с правительством, а руководство Baykar — создателя "Байрактаров" — входит в ближний круг Эрдогана. Турецкие БПЛА выполняют задачи в Сирии, Ираке, Ливии, проданы в Тунис, Казахстан, Туркмению, Польшу, готовятся контракты и с рядом африканских стран (а это большой рынок).

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При этом она, кажется, осознанно идет на конфликт в этой сфере, если кому-то из партнеров такой бизнес-план Анкары не нравится. При всем при этом, помимо летательных аппаратов, республика создала и линейку конкурентоспособных высокоточных ракет, а главное — полноценную инфраструктуру и экосистему для беспилотников — коммерческие предложения Турции могут быть очень даже привлекательными. Такой агрессивный маркетинг турок стал бельмом на глазу некоторых государств и, как мне видится, в том числе России. Москву очень раздражает эта активность турецких властей — до такой степени, что "Байрактар" засветился даже в проморолике российского истребителя Checkmate на недавней авиавыставке в ОАЭ. Там турецкий дрон появляется, когда закадровый голос говорит о "пешках врага", которые сможет уничтожать новый самолет. У России тоже есть беспилотники — боевые и разведывательные, однако пока в большинство из них еще нужно вкладывать средства и время. Перебить предложения турок в беспилотной авиации в обозримой перспективе России будет тяжело. Плюс Москва все же стремится если и передавать технологии, то в дружественные страны, то есть география поставок ограничена. Позволят ли дружественным РФ странам перейти на турецкие оружие — другой вопрос. Хотя, к примеру, киргизские специалисты уже учатся обращаться с беспилотниками в Турции. Пиар за счет БПЛА президент Тайип Эрдоган с легкостью может конвертировать в политические бонусы. Чем он и занимается, играя параллельно на озабоченностях и стратегических страхах своих же партнеров. В конечном счете "Байрактары", повышая международный вес Турции как торговца оружием, помогают ей реализовывать потенциал ее мягкой силы, гуманитарных программ в Закавказье и других тюркских странах, которые традиционно более ориентированы на Москву. Сейчас мировоззренчески и политически близость с Россией у этих государств несколько ослабла. Взаимоотношения РФ и бывших советских республик в значительной степени сузились до торговли. Социальная же сторона сотрудничества, кажется, сформулирована недостаточно конкретно. В связи с этим Средняя Азия логично ищет альтернативы и находит их в лице Запада, США и Китая. На фоне такой вынужденной многовекторности региона Турция успешно пришла в Карабах, удачно проникает на Каспий через Туркмению и активизирует тюркскую политику в целом. Примечательно, что недавно Эрдогану вручили карту тюркского мира, в которую вошла и значительная часть России. Произошло это после саммита Тюркского совета, переименованного в Организацию тюркских государств, то есть статусно более амбициозную структуру. При этом Эрдоган планирует ее еще расширять за счет Балкан, Китая и России, которую туда нельзя не пригласить. Тем не менее Анкара декларировала вектор на создание нового экономико-политического полюса. Не такого мощного, как западный или российский, но объединенного по крайней мере культурно-исторически и, что важно, националистически. Москве и Пекину теперь стоит внимательнее следить за ситуацией, потому что единственной целью обновленного совета тюрок является снижение их влияния в регионе.

Россия на это в официальном поле отреагировала почти нейтрально и даже с юмором. За кулисами же, очевидно, такая декларация планов на Великий Туран от Эрдогана Москве не может нравиться. Чего стоит высказывание главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия может нарисовать и раскрасить свою карту влияния. Эрдоган осознает, что российская политика достаточно инерционна и у него есть время до появления со стороны Москвы реакций и мер противодействия укреплению позиции Турции в регионе. Поэтому "Байрактары" летают на Украине, Анкара предлагает Москве помощь в диалоге с Киевом, активно продвигает транспортную инфраструктуру в Карабахе как очередную составляющую Нового шелкового пути из Китая через Турцию. Думаю, когда Кавказ, Средняя Азия при слове "партнер" автоматически будут представлять в голове флаг Турции, станет невозможно заставить ее покинуть регион ни санкциями, ни угрозами. Гуманитарность и дистанцированность При этом Турция действует в регионе довольно аккуратно, стараясь полностью дистанцироваться от дискурса о подготовке "оранжевых революций" или какого-либо подрыва суверенитетов и интересов партнеров. В странах Средней Азии открыты десятки турецких школ, лицеев и училищ, в том числе мусульманских, имам-хатиб. Наряду с торгово-экономическими и строительными программами реализуются и гуманитарные, которые создают в том числе так необходимые населению рабочие места. Тут важно понимать, что Анкара никогда не забывает о гуманитарной составляющей, когда формирует внешнеполитические стратегии. Для этого созданы эффективные отдельные структуры и департаменты в министерствах. В качестве яркого символа такой приверженности к комплексности внешнеполитических подходов можно привести здание "Турецкого дома" в Нью-Йорке. Это 170-метровый небоскреб на Манхэттене, в котором расположены различные дипслужбы Турции и ее главный культурный центр — ретранслятор глобальных интересов страны в сердце мировой державы, имеющей мнение по любому вопросу на планете. Справедливо отметить, что и США в странах Средней Азии тоже реализуют гуманитарные программы, увеличивая процент англоговорящих жителей региона. Вашингтон работает в этих государствах через программу USAID в тесном сотрудничестве с местными министерствами. Турция заполняет там тюркско-мусульманскую нишу как в формате, похожем на американский, так и напрямую создавая автономные образовательные и некоммерческие предприятия. В целом в ситуации с тюркской общностью Эрдоган использует важный тренд современного мироустройства. Глобализация как идея мирового режима себя дискредитирует последние годы, поэтому важнее, как представляется, развивать именно компактные региональные объединения с общими культурными и экономическими интересами. Метания Турции в сторону ЕС, Запада, их организаций не принесли ощутимых выгод и вряд ли в обозримом будущем принесут. Европроект фактически заморожен. Стало очевидно, что никакая глобальная общность стремлений не может быть выше личных амбиций лидера или интересов компактной группы похожих в плане менталитета стран. Эрдоган чувствует себя сильным за счет "Байрактаров" и их роли в региональных конфликтах. И это очень помогает продвигать гуманитарную составляющую и сближаться с регионом.

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