На головном патрульном корабле ледового класса "Иван Папанин" поднят флаг ВМФ

СЕВЕРОМОРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Церемония подъема военно-морского флага на головном патрульном корабле ледового класса проекта 23550 "Иван Папанин" состоялась в Североморске - главной базе Северного флота.

"Корабль "Иван Папанин" - особенный проект. При его строительстве были внедрены сложные технические решения, некоторые из них не имеют аналогов в мировом судостроении. Правильность их реализации в полном объеме подтверждена в ходе проведения испытаний", - сказал на торжественной церемонии главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев.

Проект 23550 разработало конструкторское бюро "Алмаз" Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Головной корабль был построен на АО "Адмиралтейские верфи" ОСК.

Патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" был заложен в апреле 2017 года и спущен на воду в октябре 2019 года. В апреле пресс-служба Северного флота сообщила о переходе корабля из Балтийского в Баренцево море и прибытие в Североморск для очередного этапа испытаний.

Корабль имеет водоизмещение около 9 тыс. тонн, неограниченный район плавания. Дальность плавания составляет около 10 тыс. миль, автономность порядка 70 суток. Полная скорость хода - около 18 узлов. "Иван Папанин" имеет ледовый класс Arc7 и может преодолевать льды толщиной более полутора метров. Вооружен 76-мм автоматической артиллерийской установкой, оборудован вертолетной площадкой и ангарами, в том числе для беспилотников.

Его характеристики объединяют свойства патрульного корабля, ледокола и буксира. Корабль способен вести охрану и мониторинг водных ресурсов на арктических широтах, конвоировать и буксировать в порт задержанные суда, сопровождать суда обеспечения, участвовать в спасательных операциях.

Значимый шаг в развитии ВМФ

Вступление корабля в боевой состав Военно-морского флота является значимым шагом в практической реализации решений по стратегическому развитию ВМФ и отечественного кораблестроения, отметил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в приветствии коллективу "Адмиралтейских верфей" по случаю подъема флага на корабле "Иван Папанин".

"Патрульный корабль "Иван Папанин" будет нести службу на Северном флоте, где станет важным инструментом в обеспечении безопасности трансарктического транспортного коридора и достижении целей национального развития России в Арктике", - подчеркнул Патрушев.

Помощник президента пожелал сотрудникам и ветеранам "Адмиралтейских верфей" крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в труде на благо великой морской державы - России.