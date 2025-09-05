Церемония подъема военно-морского флага на корабле "Иван Папанин" прошла 5 сентября

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 сентября 2025 года на главной базе Северного флота в Североморске состоялась церемония подъема военно-морского флага на головном патрульном корабле ледового класса проекта 23550 "Иван Папанин".

ТАСС подготовил материал об этом типе боевых кораблей.

Основные сведения

Патрульный корабль ледового класса проекта 23550 - принципиально новый тип корабля, совмещающий качества буксира, патрульного корабля и ледокола, способный продвигаться в сплошном льду толщиной до 1,5 м. Проект первоначально разрабатывался конструкторами ФГУП "Крыловский государственный научный центр" при участии специалистов АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла", затем был передан в петербургское АО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз". Предназначен для решения широкого спектра задач, в числе которых - охрана и мониторинг арктических водных ресурсов, конвоирование судов, участие в спасательных операциях, перевозка специальных грузов, пожаротушение на плавучих и береговых объектах, охрана буровых платформ и судов, патрулирование шельфовых месторождений.

Контракт на строительство двух кораблей проекта 23550 для ВМФ России был заключен Минобороны РФ и ОАО (ныне АО) "Адмиралтейские верфи" (входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК) 25 апреля 2016 года в рамках реализации государственной программы вооружения. Сумма контракта не разглашалась.

В июне 2024 года ОСК представила разработанный Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" концептуальный проект арктического круизного лайнера "Кунашир" на основе ледокола проекта 23550.

Особенности, вооружение

Водоизмещение кораблей проекта составляет около 9 тыс. тонн, полная скорость хода - 18 узлов (33,3 км/ч), автономность - около 70 суток, ледопроходимость (максимально возможная толщина преодолеваемого льда) - 1,7 м. Корабль оснащается двумя гребными электродвигателями мощностью по 6,3 МВт каждый, двумя главными генераторами мощностью по 3,5 МВт каждый и стояночным генератором на 1,14 МВт (все - разработки российского концерна "Русэлпром"). В состав оборудования входят буксирное устройство и два грузовых электрогидравлических крана грузоподъемностью около 28 т каждый.

Корабль оснащен артиллерийской установкой. Предусмотрено базирование многоцелевого вертолета Ка-27 и двух скоростных катеров типа "Раптор". 10 апреля 2017 года представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало сообщил журналистам, что корабль также будет вооружен ракетами комплекса "Калибр".

Корабли проекта

По состоянию на сентябрь 2025 года в составе ВМФ РФ числится один корабль пр. 23550. Ведется строительство еще трех кораблей этого типа, из них один для ВМФ РФ (шифр "Арктика") и два - для Пограничной службы ФСБ РФ (шифр "Ермак").

- Головной корабль проекта - "Иван Папанин". Назван в честь исследователя Арктики, дважды Героя Советского Союза контр-адмирала Ивана Дмитриевича Папанина (1894-1986). Заложен 19 апреля 2017 года на "Адмиралтейских верфях" под заводским номером 02460, строится для ВМФ РФ. 5 октября 2019 года состоялся спуск на воду. Вошел в состав ВМФ 5 сентября 2025 года.

- Второй корабль - "Николай Зубов". Назван в честь полярного исследователя, океанолога, инженер-контр-адмирала Николая Николаевича Зубова (1885-1960). 27 ноября 2019 года корабль был заложен на "Адмиралтейских верфях" в присутствии президента РФ Владимира Путина под заводским номером 02461, строится для ВМФ РФ. Спущен на воду 25 декабря 2024 года. Передача ВМФ запланирована на 2027 год.

- Третий корабль - "Пурга". Был заложен 25 июля 2020 года на Выборгском судостроительном заводе по заказу ФСБ России. Руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов сообщил, что проект был доработан в соответствии с требованиями службы. Название "Пурга" в 1957-1990 годах носил флагманский пограничный сторожевой корабль ледового класса проекта 52 погранвойск КГБ про Совмине СССР (с 1978 года - КГБ СССР). Спущен на воду 7 октября 2022 года.

- Четвертый корабль - "Дзержинский". Назван в честь одноименного пограничного сторожевого корабля 1-го ранга проекта 11351 (шифр "Нерей"), находившегося в строю в 1984-2023 годах. Заложен 22 декабря 2023 года на Выборгском судостроительном заводе для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ.