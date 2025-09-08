Компания Norm Production совместно с онлайн-кинотеатром Okko планируют в 2026 году снять сериал "Дуэль Мосина", где расскажут о русском инженере-конструкторе Сергее Мосине, создателе знаменитой трехлинейной винтовки, про соревнование русской и европейской оружейных школ. ТАСС — о том, почему иностранные оружейники стремились зайти на российский рынок, какое участие в разработке "трехлинейки" принял бельгиец Леон Наган и в чем секрет долгожительства этого образца стрелкового вооружения

Трехлинейная винтовка образца 1891 года — оружие-легенда. Оно использовалось во время Русско-японской, Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн. Простая, надежная, неприхотливая "трехлинейка" выпускалась в различных вариантах до 1947 года и продолжает использоваться в вооруженных конфликтах. Сегодня она носит имя конструктора, однако сочетает в себе технологии и решения различных отечественных и иностранных конструкторов.

Манящий российский рынок

Во второй половине XIX века Россия обладала одной из самых больших сухопутных армий в мире, которая нуждалась в стрелковом вооружении. Вместе с тем страна входила в число самых платежеспособных государств. "Естественно, что и европейские, и американские компании были заинтересованы в том, чтобы выйти на российский рынок со своими образцами и практически своей продукцией насытить русскую армию", — рассказал в беседе с ТАСС Семен Федосеев, инженер, историк вооружений, автор книг по развитию отечественного стрелкового оружия.

Поскольку Россия продолжала быть одним из главных поставщиков зерна на мировой рынок — а это все равно, что сейчас быть поставщиком нефти, — понятно, что платежеспособность России всех привлекала Семен Федосеев историк вооружений

Военное министерство Российской империи интересовалось как современными образцами оружия, так и технологиями его производства, отдельными комплектующими. К примеру, американский оружейник Сэмюэл Кольт, претендовавший на российские военные заказы, в 1850-е годы продал стране партию револьверов и нарезных стволов для винтовок. Так как Россия в тот момент участвовала в Крымской войне против объединенных сил Великобритании, Франции, Турции и Сардинии (Италии), Кольт спрятал свою продукцию в тюках с хлопком, чтобы обмануть иностранные таможенные службы. Впрочем, оружие было обнаружено и конфисковано прусской таможней как военная контрабанда.

"Ситуация заключалась еще в том, что последние 15 лет XIX века — это начало бурного процесса перевооружения больших армий всех держав, принятия на вооружение качественно нового вооружения по всем направлениям, в артиллерийском, стрелковом плане тоже", — отметил историк вооружений.

Порох и патрон

Семен Федосеев рассказал, что в 1860–1880-е годы оружейники приступили к увеличению скорострельности стрелкового оружия (в первую очередь винтовок как основного вооружения армий). В России к тому времени стояла на вооружении однозарядная винтовка Бердана образца 1868 года. Конструктор Мосин начал свой путь к новому образцу с попытки переделать берданку в многозарядную.

Сергей Мосин: дворянин из низов Сергей Иванович Мосин родился 14 апреля 1849 года (2 апреля по старому стилю) в селе Рамонь Воронежской губернии Российской империи (сейчас — поселок городского типа Рамонь Воронежской области России) в семье отставного военного и крестьянки. По ходатайству тети местного помещика, имениями и предприятиями которого управлял отец Сергея, Мосины были внесены в родословную дворянскую книгу, что позволило мальчику поступить в Воронежский кадетский корпус, а затем — в военное училище в Москве, которое он и окончил с отличием. Из него будущий оружейник был переведен в Петербургское Михайловское военное училище, после чего проходил военную службу. В 1872-м Сергей Мосин в звании поручика стал слушателем технического факультета Михайловской артиллерийской академии, в 1875-м окончил и ее, получив чин штабс-капитана и поступив на должность помощника начальника инструментальной мастерской Тульского императорского оружейного завода. В последующие годы Мосин работал на различных производствах. В 1881 году, будучи членом комиссии для осмотра механических средств и зданий оружейных предприятий, ознакомился с состоянием российского оружейного дела, а в следующем году начал работы над модернизацией винтовки Бердана. Выиграв конкурс на новую винтовку для российской армии, Сергей Мосин был назначен начальником Сестрорецкого оружейного завода, занимался его модернизацией и расширением. Автор "трехлинейки" ушел из жизни на 53-м году жизни, 8 февраля (по старому стилю 26 января) 1902 года из-за воспаления легких. Показать ещё

"Но на пути решения этой задачи стояла одна проблема, а конкретно дымные пороха, поскольку они давали при выстреле не только обильный дым, но и обильный нагар внутри оружия, — сообщил эксперт. — Поэтому механизмы довольно быстро засорялись, и это делало магазинное оружие малонадежным. И вот в 1886 году происходит серьезное событие в истории оружия, а именно — на вооружение французской армии принимается винтовка Лебеля, которая выполнена под винтовочный патрон с бездымным порохом".

Именно во Франции военным химиком Полем Вьелем был создан первый практически применимый бездымный порох. Отечественная химическая промышленность такие составы в то время не выпускала. "На тот момент создание бездымных порохов было одной из главных задач органической химии вообще. Естественно, что к этому привлекали ведущих специалистов, крупнейших ученых", — рассказал Федосеев. Как сообщил историк вооружений, в разработке нового пороха принял участие даже известный российский химик Дмитрий Менделеев — впрочем, тот работал по договору с морским ведомством над артиллерийскими порохами. Одна из заслуг знаменитого ученого — в разработке способов безопасного производства новых взрывчатых составов.

Исследователи не пришли к единому мнению о том, кто именно разработал первый отечественный бездымный порох для стрелкового оружия, однако уверены, что авторство важнейшего для развития оружейного дела изобретения принадлежит офицерам Охтинского порохового завода.

Важным этапом в появлении "трехлинейки" стала разработка первого российского патрона под бездымный порох. "Основа любого стрелкового оружия — это так называемое баллистическое решение: сочетание патрона и ствола, — напомнил Федосеев. — Все возможности оружия определяются прежде всего этим, все остальное уже обеспечивающие системы". Новый боеприпас под новый метательный состав создал полковник Николай Роговцев. Инновационными стали и начинка, и форма гильзы с закраиной, и пуля с мельхиоровой оболочкой, не так воздействующая на канал ствола, как медная.

Сумма технологий

"Трехлинейка" Мосина появилась в результате конкурса на новую винтовку для перевооружения Российской императорской армии, объявленного комиссией, созданной в 1883 году Главным артиллерийским управлением. "С начала работы комиссии — правда, она начинала работать еще с винтовками под дымный порох — было рассмотрено и испытано около 150 образцов, включая и предлагаемые отечественными разработчиками, и в основном, конечно, зарубежными. Там были и американцы, и бельгийцы, и французы — кого только не было", — отметил Федосеев.

Историк оружия отметил, что Мосин начал работу над своим оружием раньше, чем комиссии предложил винтовку известный бельгийский оружейник Леон Наган. Именно изделия Мосина и Нагана, которого иногда называют основным автором "трехлинейки", вышли в финал конкурса. "При этом Мосин прошел через несколько этапов, разрабатывал различные схемы, пока военное министерство вполне справедливо не остановилось на магазинной винтовке со срединным магазином, снаряжаемым с помощью обоймы. По тем временам это уже новинкой не было, были подобные разработки и даже серийные образцы приняты на вооружение в зарубежных армиях", — сказал эксперт. Велик был вклад русского офицера и в запуск серийного производства уже принятой на вооружение винтовки на отечественной технологической базе.

В процессе рассмотрения и испытания оружия комиссия делала конструкторам замечания по доработке своих винтовок. "Возникали рекомендации использовать в том или ином образце лучшие решения конкурентов. Это, кстати, нормальное явление, которое впоследствии можно проследить на многих конкурсах", — объяснил Федосеев. По его словам, ранее Военное министерство закупило винтовки Лебеля для изучения, однако выяснилось, что ни по конструкции, ни по технологии изготовления французские нарезные стволы не соответствовали российским требованиям, а подствольный продольный магазин иностранного образца был недостаточно надежен. Важно еще было создать винтовку, которую промышленность России смогла бы производить, причем, учитывая численность огромной сухопутной армии, недорого.

Как отметил Федосеев, в процессе доработки трехлинейной винтовки Мосина в ней действительно были применены решения других конструкторов. Ряд узлов магазинного питания был взят у Нагана, над стволом работала комиссия под руководством генерала Николая Чагина, а патрон был сконструирован Роговцевым. В результате получилось простое и надежное оружие, показавшее себя на войсковых испытаниях лучше, чем изделие главного конкурента: задержек у винтовки Мосина случилось втрое меньше, чем у винтовки Нагана.

Фамилия Мосина появилась в обозначении винтовки лишь в советский период после ее модернизации в 1930 году. В западных источниках оружие нередко называют винтовкой Мосина — Нагана.

Когда винтовка подавалась на принятие на вооружение, было дано предложение: поскольку использованы решения как капитана Мосина, так и комиссии генерала Чагина, полковника Роговцева и бельгийского конструктора Нагана, принять винтовку под обезличенным названием "трехлинейная русская винтовка". Как известно, Александр III слово "русская" вычеркнул, поскольку использовались еще некоторые иностранные решения Семен Федосеев историк вооружений

Российские оружейники того времени часто улучшали иностранное оружие, порой получая изделие иного качества. Так произошло с предшественницей "трехлинейки" — винтовкой американского изобретателя Хайрема Бердана. Русские специалисты выбрали ее для перевооружения российской армии, а завод Кольта — как производственную базу. Однако оружие было столь глубоко переработано, что, по мнению командированных в США военспецов, Америка этой системой больше обязана России, чем Россия — Америке. Исследователи в Соединенных Штатах и сегодня называют эту винтовку русской.

Цена перевооружения

Леон Наган получил за сотрудничество с российским военным ведомством значительную по тем временам сумму 200 тыс. рублей. Сергей Мосин — лишь 30 тыс. рублей. Семен Федосеев напоминает, что за полученные деньги бельгийский оружейник передал России все права на части винтовки, которые могут быть использованы, что ограждало от воспроизводства этих решений за рубежом. "Кроме того, надо учитывать, что Наган был частным оружейным заводчиком, и его с высоким качеством изготовленные опытные винтовки выполнялись им за счет своей фирмы", — заметил эксперт. Мосин же был штатным офицером казенного завода и вел опытные работы за счет государства.

Перевод казенных оружейных заводов на выпуск "трехлинейки" потребовал освоения новых технологий, повышения точности изготовления деталей, для чего нужно было практически полностью переоснастить три предприятия. Станки для них закупались в Англии, Соединенных Штатах.

Обошлась эта работа по переоборудованию оружейной промышленности, армии в колоссальную тогда сумму 156,5 млн золотых рублей. Известно, что в докладе о такой смете Александр III написал "суммы чудовищные, но ничего не поделаешь, делать нужно" Семен Федосеев историк вооружений

"Заодно при переходе на производство новой винтовки пришлось 500 тыс. винтовок поначалу заказать во Франции, на фирме Шательро. За это время налаживалось массовое производство в России, которое к концу 1890-х годов было вполне поставлено", — добавил эксперт.

Федосеев считает, что авторитет бельгийского оружейника впоследствии сыграл свою роль в принятии на вооружение российской армии его револьвера — знаменитого нагана.

Долгая жизнь винтовки Мосина

"Трехлинейка" была принята в пехотном, драгунском и казачьем вариантах, отличающихся длиной ствола. "Затем в 1907 году был принят карабин, — рассказал Семен Федосеев. — Это было связано с тем, что решено было наконец вооружить винтовками-карабинами артиллерию русской армии (до этого шли споры, чем вооружить артиллеристов). Так карабин у нас получили артиллеристы и пулеметчики. <...> Далее в 1908 году был принят новый вариант патрона — существенный момент — с остроконечной пулей, который очень улучшил баллистические характеристики оружия".

Пуля стала легче, более обтекаема, меньше теряла скорость в полете, траектория стала более отлогой, выросло пробивное действие пули несмотря на то, что она убавила в весе. Кстати, эта легкая остроконечная пуля патрона 1908 года весила около 9 г. Отсюда знаменитое "девять граммов в сердце постой, не зови" Семен Федосеев историк вооружений

По словам эксперта, винтовку как минимум трижды собирались заменить новой. "Первый раз [планировали замену] накануне Первой мировой войны, когда был проведен обширный конкурс на так называемую автоматическую винтовку (самозарядную), — рассказал он ТАСС. — Тогда дело ограничилось только выпуском опытных партий, война прекратила эти опыты. Второй раз — в конце 1920-х годов, когда также запланировали замену на самозарядную (автоматическую) винтовку. К этому оказалась не готова промышленность". Накануне Великой Отечественной войны в СССР была принята самозарядная винтовка Токарева, однако планам наращивания выпуска помешали боевые действия. Хорошо известную в войсках и освоенную в производстве "трехлинейку" продолжили производить.

Среди достоинств оружия-долгожителя Федосеев называет рациональную простоту конструкции. "Затвор, выполняющий много функций у винтовки, состоял всего из семи деталей, причем довольно крупных и прочных, — объяснил он. — Винтовка легко разбиралась, легко чистилась, была проста в освоении и эксплуатации. По ходу производства добились очень высокой надежности работы этой винтовки, что подтвердила Первая мировая война. А учитывая, что большая часть солдат русской армии, а впоследствии Красной армии были выходцами из крестьян, не очень хорошо знакомых с техникой, то магазинная "трехлинейка" была для них оптимальным оружием. Эта высокая надежность при хороших боевых характеристиках определила долгую службу "трехлинейки".

В различные годы винтовка Мосина стояла на вооружении порядка 30 государств — к примеру, в Белоруссии она прослужила до 2005 года, а ее снайперский вариант продолжал службу и позднее. Оружие, сочетающее в себе передовые разработки и технологии конца XIX века, стало одним из наиболее массовых неавтоматических в мире: всего было выпущено около 37 млн экземпляров.

Виктор Бодров