ТАСС: мобилизованных с заболеваниями в ВСУ отправляют в "роты смерти"

Их задача в ходе штурмовых действий - отвлекать на себя огонь, пока разведка выявляет российские огневые позиции, пояснили в силовых структурах РФ

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Мобилизованных украинских солдат с серьезными отклонениями по здоровью в 425-м отдельном штурмовом полку направляют в роты, которые отвлекают на себя внимание во время штурмов. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"По прибытии в 425-й отдельный штурмовой полк командир оценивает новобранцев и, если он видит, что по каким-либо причинам или по здоровью воин из него никудышный, ему прямая дорога в "роту смерти". Их задача в ходе штурмовых действий - отвлекать на себя огонь, пока разведка выявляет российские огневые позиции", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что в случае, "если отправлять на убой некого", командование бригады запрашивает "смертников" из смежного подразделения. По словам собеседника агентства, о такой практике в том числе часто рассказывают пленные военнослужащие ВСУ.

Ранее в силовых структурах рассказали ТАСС, что командование ВСУ формирует штурмовые группы из состава 425-го отдельного штурмового полка и 143-й отдельной механизированной бригады. При этом военнослужащие бригады будут передаваться в подчинение командованию 425-го полка. Как отмечали силовики, в 90% случаев такие командировки заканчиваются для них статусом "пропал без вести".