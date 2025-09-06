Эксперт добавил, что "есть еще обширные серые зоны"

ЛУГАНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Менее 15% Кременских лесов в Луганской Народной Республике остаются под контролем Вооруженных сил Украины, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Касаемо Кременских лесов, то можно говорить, что большая их часть - уже за российскими военнослужащими. Под контролем украинских боевиков находится менее 15% Кременских лесов, есть еще обширные серые зоны", - сказал эксперт.

Марочко уточнил, что за неделю ВС РФ продвинулись севернее Григоровки вдоль реки Северский Донец и сейчас зачищают местность. Кроме того, военные РФ продвинулись в южном направлении: с Червоной Дибровы по направлению к Серебрянке в соседней Донецкой Народной Республики.

1 сентября Марочко сообщал ТАСС, что у сил РФ "очень хорошая динамика" продвижения в Кременских лесах. При этом ранее начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявлял, что российские войска освободили 99,7% территории Луганской Народной Республики.