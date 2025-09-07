Приближенные бывшего президента Украины фиктивно оформлялись на службу

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Приближенные экс-президента Украины Петра Порошенко никогда не служили в рядах теробороны, а в списках батальонов числились фиктивно. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Собеседник агентства отметил, что после смерти экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия ряд украинских СМИ начали публиковать недостоверную информацию о том, что он якобы служил в 206-м отдельном батальоне теробороны.

"Распространение данной информации вызвало гнев у тех, кто реально проходил службу в этом подразделении. Один из бывших военнослужащих 206-го ОБРТРО на своей странице в соцсетях заявил, что ни Парубий, ни другие нардепы никогда в отдельном батальоне ТРО не служили и подробно описал, как народные избранники получали удостоверения ветеранов, делая на этом себе пиар", - указал собеседник агентства.

Он рассказал, что история 206-го батальона ТРО началась с того, что Порошенко предложил бесплатно предоставить помещение для штаба и склада оружия при условии, что в батальон будут фиктивно оформлены на службу несколько десятков его приближенных. Среди них был в том числе и бывший премьер-министр Украины Александр Турчинов.

Все зачисленные люди приезжали на позиции со своей личной охраной исключительно для фотосессии. При этом высокопоставленных лиц приходилось отгонять гранатами, имитируя артобстрел. В силовых структурах добавили, что пока штаб батальона находился в Киеве, туда приезжал в том числе и Парубий, и другие приближенные экс-президента. "Они переодевались в военную форму, брали в руки автоматы и фотографировались для социальных сетей. Именно на основании этих фото СМИ сделали Парубия "героем", - пояснил собеседник агентства.

Парубий был застрелен 30 августа во Львове. С февраля по август 2014 года он занимал должность секретаря Совбеза, с апреля 2016 по август 2019 года был спикером Верховной рады. Активно участвовал в госперевороте на Украине в 2014 году. По данным иностранных экспертов, руководил снайперами, стрелявшими в людей на "майдане". Кроме того, его обвиняли в причастности к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. 1 ноября 2018 года был внесен в санкционный список РФ.