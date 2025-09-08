По словам пленного военнослужащего, его группу заверили, что они находятся в тылу

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Старшие по званию заводили на позицию украинских мобилизованных так, чтобы те не запомнили дорогу к их блиндажу. Об этом рассказали военнослужащие бригады 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сдавшиеся в плен бойцам 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад", на видео, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Они сказали (старшие по званию - прим. ТАСС), вот тут вот от ихнего блиндажа до нас недалеко, где-то метров 500. Но повели нас как-то назад, вернули через лес и кругом завели. Мы еще подумали, что вернулись по той же дороге, как машина приехала. Мы вернулись больше половины дороги. И потом зашли в лес, перешли лесок, зашли на дорогу и уже к нашей позиции дошли по дороге", - сказал пленный солдат ВСУ Федор Лещенко.

Он добавил, что его группу заверили, что они находятся в тылу. "Пришли, говорит (старший по званию - прим. ТАСС), тут ваше место, тут окапывайтесь. Нам сказали, что мы в глубоком тылу. Задача была - "сп", смотровая. [Также сказали] подготовить блиндаж для наступления", - сказал военнослужащий.