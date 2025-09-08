РСЗО "Град" поразили замаскированные в лесном массиве позиции противника

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили замаскированные позиции и места скопления украинских боевиков в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"В ходе выполнения боевых задач артиллеристы 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" во взаимодействии с подразделениями БПЛА уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и ГСМ боевиков ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области. В этот раз расчеты РСЗО "Град" армейского корпуса на данном направлении, прикрывая штурмовые группы группировки войск "Север", при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные позиции и скопления живой силы подразделений ВСУ в лесном массиве", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, боевая работа расчета "Града" привела к нарушению управления подразделениями противника.