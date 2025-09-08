Наиболее кровопролитные бои шли на подступах к населенному пункту, подчеркнул разведчик

ДОНЕЦК, 8 сентября. /ТАСС/. Штурмовики и разведка 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" зачистили сразу несколько рубежей обороны ВСУ, обеспечив штурмовым группам безопасный подход к Новоселовке. Об этом рассказал ТАСС участник операции разведчик-пулеметчик с позывным Икона.

"Мы пошли подготавливать плацдарм, чтобы другие заходили [в Новоселку]. [Зачищали] лесополку, где находились вражеские опорники. Вот мы заходили и работали по лесополкам, которые были перед Новоселкой, чтобы другие, которые уже были готовы туда зайти, зашли", - сообщил разведчик.

Он подчеркнул, что наиболее кровопролитные бои шли на подступах к населенному пункту.

Ранее в Минобороны РФ рассказали об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Новоселовка в Днепропетровской области.