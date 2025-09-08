Как отметили в Минобороны, аппарат может барражировать в воздухе, обнаруживая цель, а затем атаковать ее вертикальным пикированием

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Расчет барражирующего боеприпаса "Куб" группировки войск "Запад" уничтожил замаскированную самоходную артиллерийскую установку (САУ) и личный состав ВСУ в зоне проведения спецоперации в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Расчет барражирующего боеприпаса "Куб" 375-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил замаскированную самоходную артиллерийскую установку ВСУ западного производства и живую силу противника в зоне проведения СВО в Харьковской области. По данным аэроразведки, националисты из САУ вели огонь в сторону мирного населения и российских позиций", - говорится в сообщении.

Как отметили в военном ведомстве, "Куб" может барражировать в воздухе, обнаруживая цель, а затем атаковать ее вертикальным пикированием. Там уточнили, что это позволяет уничтожать технику, пехоту ВСУ и различные артиллерийские орудия, в том числе западного производства.