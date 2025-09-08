Потери на 195 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом

ЛУГАНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Потери ВСУ за прошедшую неделю в боях у ЛНР убитыми и ранеными составили 4,3 тыс. солдат и иностранных наемников, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Анализ хода ведения СВО на рубежах ЛНР за истекшую неделю. <…> Потери вооруженных формирований Украины в зонах ответственности группировок "Север", "Южная" и "Запад" за отчетный промежуток времени составили порядка 4 310 украинских боевиков и наемников - на 195 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Наибольший ущерб в живой силе был нанесен противнику в зоне ответственности группировки войск "Запад", действующей на купянском направлении и сватовско-кременском участке в ЛНР", - сказал он, проведя анализ данных Минобороны РФ.

Военный эксперт добавил, что за упомянутый период армия РФ также уничтожила 5 танков, 62 орудия полевой артиллерии, 75 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы,103 склада боеприпасов, горючего и материальных средств, а также более 300 различных боевых машин противника.

Марочко добавил, что в целом ситуация на линии фронта в ЛНР оставалась стабильно напряженной. При этом бойцы РФ за минувшую неделю улучшили тактическое положение и расширили зону контроля в районе Петровского, взяли контроль над новыми территориями в Кременских лесах, в районах Надии и Новогригоровки (украинское название - Новоегоровка) ВС РФ вели позиционные бои.