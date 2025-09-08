Это стало результатом работы FPV группировки "Север" по связному оборудованию и автотранспорту противника

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Передовые позиции ВСУ в Харьковской области в результате работы российских расчетов FPV-дронов практически лишились связи. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении в результате интенсивной работы расчетов FPV группировки "Север" по связному оборудованию и автотранспорту ВСУ, передовые позиции противника практически остались без связи. Ремонтные бригады связистов не могут выехать на позиции для доставки нового оборудования и ремонта поврежденного", - сказал собеседник агентства.