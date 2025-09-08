По пункту временной дислокации военнослужащих ВСУ нанесли ракетный удар, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Начальник заставы украинской пограничной комендатуры быстрого реагирования лейтенант Андрей Гаджук уничтожен в результате ракетного удара в Иволжанском Сумской области. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"В районе населенного пункта Иволжанское Сумской области ракетным ударом уничтожен пункт временной дислокации 2-й пкшр (пограничной комендатуры быстрого реагирования) 3-го погранотряда Госпогранслужбы Украины. Среди убитых - начальник заставы лейтенант Андрей Гаджук", - сказал собеседник агентства.