Над регионами России сбили семь украинских БПЛА

Работали дежурные средства ПВО

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российские средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили семь украинских БПЛА над регионами РФ.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи в период с 23:05 мск 7 сентября текущего года до 03:00 мск 8 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три над территорией Тульской области, два над территорией Смоленской области, один над территорией Брянской области и один над территорией Рязанской области", - рассказали в Минобороны.