Один из украинских военнослужащих отметил, что сдача в плен прошла без происшествий

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Украинские военные у Боровской Андреевки Харьковской области сдались в плен российским военнослужащим группировки "Запад" благодаря агитационным листовкам. Видео есть в распоряжении ТАСС.

Расчеты БПЛА 1-й танковой армии группировки "Запад" сбрасывают на позиции ВСУ агитационные листовки с призывами к добровольной сдаче в плен и инструкциями по выходу на связь с подразделениями ВС РФ регулярно. В частности, бойцы ВС РФ залистовали позиции военных 43-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Боровской Андреевки.

Один из воспользовавшихся возможностью и сдавшихся в плен военных ВСУ рассказал, что никогда не видел своего командира. Во время одной из задач нашел листовку. "Я решил, что это мое спасение. Я решил воспользоваться этим шансом. Я прочитал подробности листовки и сделал свой выбор - остаться жить", - сказал он.

Другой пленный ВСУ отметил, что сдача в плен прошла без происшествий, без стрельбы. "После недели нахождения в блиндаже начался обстрел. После обстрела подходили русские, зашли в блиндаж. Мы были в блиндаже, показали листовку, сдались в плен добровольно", - отметил он.

Как отметили ТАСС в российских силовых структурах, многие боевики ВСУ сохраняют листовки-пропуска у себя, чтобы при первой возможности выйти к российским позициям.