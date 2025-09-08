Позывные бойцов Коса и Чегема нанесли на борта машин

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Поступившие в бригаду "Невский" добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск новейшие танки Т-90М "Прорыв" назвали в честь погибших танкистов бригады Коса и Чегема. Об этом сообщил ТАСС командир танкового батальона с позывным Тор.

"Танки мы назвали в честь наших погибших танкистов: Кос и Чегем. Их позывные нанесены на борта машин", - рассказал Тор.

Начальник автобронетанковой службы бригады с позывным Кубань отметил, что на вооружение бригады поступила партия современных танков Т-90М "Прорыв". Сейчас они проходят подготовку к боевому применению.

Тор добавил, что Чегем был заместителем командира танкового батальона. В сентябре 2023 года в районе Соледара, руководя с позиции атакой наших танков, попал под обстрел АГС-17 и получил травмы, не совместимые с жизнью.

Кос служил командиром танка. В июле 2024 года в районе Соледара во время разведки для новой позиции танка попал под удар FPV-дрона, получил тяжелые ранения и в августе 2024 года скончался в госпитале в Санкт-Петербурге.

Командир танка Т-90М с позывным Лепсе отметил, что танк позволяет работать прямой наводкой с дистанции до пяти километров, а с закрытой огневой позиции - до 12 километров.