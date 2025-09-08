Бойцы Южной группировки войск поразили цели при помощи FPV-дронов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие 3-го армейского корпуса группировки войск "Юг" уничтожили дронами склад горюче-смазочных материалов и пункт временной дислокации пехоты ВСУ на краматорско-дружковском направлении СВО. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты FPV-дронов 3-го армейского корпуса Южной группировки войск уничтожили пункт временной дислокации и склад горюче-смазочных материалов Вооруженных сил Украины на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что пункт временной дислокации противника был оборудован в заброшенном доме, а его местоположение выдали украинские военнослужащие, передвижение которых было зафиксировано российскими разведывательными дронами.