Украинские власти заманивают наемников льготами, выплатами и участком земли, отметили в силовых структурах РФ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Не менее 92 наемников из США, служащих в ВСУ, погибли на Украине с 2022 года. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На Украине с начала СВО убито как минимум 92 американских наемника. Всего в рядах ВСУ числится порядка нескольких тысяч граждан США, желающих отхватить свой кусок украинской земли", - сказали там.

Собеседник агентства отметил, что украинские власти заманивают наемников льготами, выплатами и участком земли в 4 акра, что приравнивается к 1,6 га, и именно земля является одним из основных мотивирующих факторов для "солдат удачи".

Собеседник ТАСС отметил, что если СВО закончится прямо сейчас, Киев обязан будет предоставить наемникам 32 тыс. га земли, что соизмеримо с площадью города Запорожье.

Ранее в российских силовых структурах сообщали, что в ВСУ среди наемников чаще всего встречаются граждане из Латинской Америки (Колумбии, Венесуэлы, Сальвадора, Никарагуа), а также из Польши, Великобритании, Канады и США.