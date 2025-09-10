Действия Алексея Коврисова позволили продолжить наступление и овладеть заданным рубежом, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Младший лейтенант Алексей Коврисов во время штурма уничтожил с помощью одной гранаты двух пулеметчиков противника, которые замедляли действия его подразделения. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"В ходе штурма продвижение группы было замедлено из-за плотного огня противника. Алексей, проявляя мужество и решительность, уничтожил двух пулеметчиков противника с помощью наступательной гранаты. Это позволило продолжить наступление и успешно овладеть заданным рубежом", - сказали в военном ведомстве.

Во время отражения контратаки Коврисов обнаружил скрытное перемещение боевиков ВСУ и вовремя отдал приказ об их уничтожении. В министерстве подчеркнули, что благодаря грамотным и решительным действиям младшего лейтенанта, задача по захвату района местности в лесополосе была выполнена без потерь среди личного состава.

В Минобороны также рассказали о лейтенанте Александре Морозове, под командованием которого рота ворвалась на позиции противника и захватила ключевой опорный пункт.

В ходе продвижения разведывательное подразделение доложило Морозову о том, что опорный пункт противника усилен танками и артиллерией. Лейтенант с помощью дрона-разведчика обнаружил цели и передал их координаты для нанесения артиллериейского удара. "После артиллерийского обстрела позиций ВСУ, подразделения приступили к штурму опорного пункта. В результате стремительного и слаженного штурма рота под командованием Александра Морозова ворвалась на позиции противника и захватила ключевой опорный пункт", - рассказали в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что благодаря решительным действиям и грамотному командованию Морозова боевая задача была выполнена, что обеспечило возможность для дальнейшего наступления войск.