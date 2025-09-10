Девочка-подросток пострадала в результате детонации украинского дрона в поселке Дубовое Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Вооруженные силы Украины дроном атаковали гражданский автомобиль в Каховском округе Херсонской области, никто не пострадал. Об этом сообщил глава округа Павел Филипчук.

Штаб-сержант ВСУ в состоянии алкогольного опьянения за рулем пикапа попал в ДТП в Киеве, водитель второй машины скончался. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

