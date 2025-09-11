Произошло задымление на крыше коммерческого объекта

БЕЛГОРОД, 11 сентября. /ТАСС/. Два многоквартирных дома, социальный и коммерческий объекты, а также три автомобиля получили повреждения в результате атаки украинских БПЛА на Белгород. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Валентин Демидов.

"За сегодняшний день от удара БПЛА повреждено остекление социального объекта, еще один беспилотник сдетонировал на крыше МКД, повреждена кровля. В другой многоэтажке повреждения получили две квартиры, также три авто", - написал он.

Кроме того, произошло задымление на крыше коммерческого объекта из-за падения обломков БПЛА. Конструкции целы, возгорания нет. "ВСУ продолжают наносить подлые удары по беззащитным людям и мирной городской инфраструктуре. За сутки повреждены десятки домов, соцобъекты и автомобили. Но главное - жизни людей. Всем пострадавшим окажем необходимую помощь. Никто не останется один на один с бедой", - добавил мэр Белгорода.