ЛУГАНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Девушки активно вступают в ряды Вооруженных сил Украины, однако не идут на передовую, а выступают в качестве "тыловых жен". Об этом журналистам сообщил военнослужащий 3-й отдельной штурмовой бригады "Азов" (запрещен в РФ, признан террористической организацией) Александр Федотов.

"Девушек хватает. Отношение у них там нормальные, но там это в основном тыловые жены", - сказал военнопленный.

Он уточнил, что к иностранным наемникам из Колумбии в рядах Вооруженных сил Украины относятся не как к солдатам, а как к помощникам при обустройстве укреплений: "они роют, но сами признают, что бесполезны в бою".

Федотов подчеркнул, что среди участников боевых действий находятся колумбийские наемники, однако их, по его словам, не признают даже внутри подразделений. Он отметил, что в случае штурма они стараются укрыться, а иногда могут оставить раненых на поле боя. При этом, он подчеркнул, главной мотивацией иностранных боевиков является заработок.

Отмечается, что военнослужащий был взят в плен группировкой войск "Запад".