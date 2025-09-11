В российских силовых структурах добавили, что командование ВС Украины "продолжает стачивать последний боеспособный батальон 57-й ОМПБр"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Командир 57-й отдельной мотопехотной бригады (ОМПБр) ВСУ приказал не проводить эвакуацию раненых с передовых позиций, где скопилось много контуженных. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Командование ВСУ продолжает стачивать последний боеспособный батальон 57-й ОМПБр. Другие подразделения бригады используются в качестве "доноров" для 42-го отдельного мотопехотного батальона. На передовых позициях накопилось очень много раненых и контуженных, их эвакуация не проводится по указанию комбрига", - сказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщали ТАСС, что командование 57-й бригады ВСУ в Харьковской области издевалось над мобилизованными, неделями удерживая их в ямах и избивая. В связи с этим родственники украинских военнослужащих выходили на митинг. Сейчас командование бригады после инициированных родственниками проверок пытается скрыть факты насилия в подразделении.