ТАСС: под Сумы переброшены ранее воевавшие в Серебрянском лесу подразделения ВСУ

По словам собеседника агентства, за сутки бойцы группировки войск "Север" отразили две контратаки противника в районе Андреевки и Алексеевки

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Подразделения 119-й отдельной бригады теробороны (ОБр ТрО), ранее выполнявшей задачи в Серебрянском лесу в ЛНР, переброшены в Сумскую область. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На сумское направление переброшены подразделения 119-й ОБр ТрО. Военнослужащими бригады будут доукомплектовывать штурмовые группы 225-го отдельного штурмового и 78-го отдельного десантно-штурмового полков. Бригада выполняла боевые задачи в Серебрянском лесу и потеряла практически всю технику в результате ракетных ударов ВС РФ", - сказал собеседник агентства.

Также он уточнил, что за сутки бойцы группировки войск "Север" отразили две контратаки противника в районе Андреевки и Алексеевки. Враг задействовал штурмовые группы из состава 225-го отдельного штурмового полка и 78-го отдельного десантно-штурмового полка при поддержке западной бронетехники и артиллерии. В ходе отражения уничтожены танк, БТР и ББМ.

Ранее силовики сообщали, что на сумское и харьковское направления переброшены подразделения не менее 40 бригад и полков ВСУ с разных участков фронта, они несут потери.