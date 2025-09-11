Непосредственной угрозы удара дронов нет, сообщил губернатор Александр Гусев

ВОРОНЕЖ, 11 сентября. /ТАСС/. Несколько беспилотных летательных аппаратов ликвидированы в Воронежской области. Непосредственная угроза удара дронов отменена, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

"Внимание! В Воронеже, Лискинском и Бутурлиновском районах - отмена непосредственной угрозы удара БПЛА. <…> Дежурными силами ПВО на территории области были обнаружены и уничтожены несколько беспилотников. По предварительной информации, пострадавших и повреждений на земле нет", - написал он.

Гусев отметил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.