В результате продвижения украинские боевики оказались прижаты к реке

ЛУГАНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие, продвинувшись у Шандриголова в Донецкой Народной Республике, сформировали огневой мешок для дислоцированной в данном районе группировки Вооруженных сил Украины. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, около двух взводов украинских войск рискуют попасть в окружение.

По его словам, бойцам РФ удалось продвинуться южнее населенного пункта Среднее и закрепиться на новых позициях в прибрежной зоне реки Нитриус. Это позволило взять под огневой контроль северо-западные окраины Шандриголова в ДНР.

"Юго-восточнее Шандриголово ВС РФ также имели небольшое продвижение, в результате чего украинские боевики оказались прижаты к реке. Совокупность действий наших войск ведет к формированию огневого мешка северо-восточнее Шандриголово, где в окружение могут попасть порядка двух взводов личного состава вооруженных формирований Украины", - сказал он.