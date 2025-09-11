Пленный из ВСУ: больше половины украинских солдат говорят на русском языке

Сергей Осипов отметил, что в разговорах военные часто осуждают Владимира Зеленского

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Большая часть украинских солдат говорят на русском языке, несмотря на запрет от командования. Об этом сообщил военнопленный из 43-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Осипов на видео, которое есть в распоряжении ТАСС.

В силовых структурах ранее отметили, что командование в украинских бригадах запрещает говорить на русском языке. "Иногда могут спросить: "Почему не на украинском говоришь?" Но больше половины [солдат] на русском говорит", - рассказал сам военнослужащий.

По словам Осипова, в разговорах украинские военные часто осуждают Владимира Зеленского. "Вообще никто не хочет воевать. Все бы сбежали домой и не возвращались", - подытожил он.