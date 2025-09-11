В Минобороны отметили боевую работу 6-й мотострелковой дивизии группировки

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили два пункта дислокации противника в на константиновском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"На константиновском направлении в Донецкой Народной Республике операторами БПЛА Южной группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в лесном массиве на северном берегу Клебан-Быкского водохранилища было замечено движение транспорта ВСУ. В ходе доразведки установлен пункт временной дислокации противника. Артиллерийскими расчетами Южной группировки войск по выявленной цели незамедлительно было нанесено огневое поражение", - говорится в сообщении. Операторы беспилотников и артиллеристы Южной группировки войск также обнаружили и уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе Плещеевки.

© Минобороны России

Кроме того, в военном ведомстве отметили боевую работу 6-й мотострелковой дивизии группировки. "В ходе ведения воздушной разведки операторы БПЛА 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск обнаружили противников, совершавших ротацию. Точными попаданиями ударных БПЛА вражеская техника была уничтожена", - сообщили в министерстве.